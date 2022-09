Ilary Blasi riceve un regalo da Chiara Ferragni: Isabel Totti in estasi

Il regalo di Chiara Ferragni a Ilary Blasi

L'imprenditrice digitale, che ha festeggiato il 1° settembre l'anniversario di matrimonio con Fedez, ha omaggiato l'ormai ex lady Totti con una sorpresa decisamente non convenzionale, ma estremamente utile: il kit di cancelleria brandizzato Ferragni. Penne, matite, quaderni e altro tutti con il caratteristico e celebre logo dell'azienda dell'imprenditrice digitale, che tanto piace ai giovani e non solo. Nelle stories postate da Ilary infatti si vede la figlia Isabel (che da qualche giorno ha iniziato la prima elementare) esultare per il regalo ricevuto.