"Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa già da un anno": l'ultima indiscrezione

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco e catalizzare l'attenzione del gossip nostrano. Ad aggiungersi alle numerose indiscrezioni circolate in questi ultimi mesi, c'è anche quella che ha lanciato recentemente il quotidiano La Repubblica, dove si legge che l'ex Capitano della Roma e la conduttrice televisiva avrebbero "vissuto da separati in casa per mesi, poco meno di un anno". A riferirlo sarebbero state fonti vicine all'ex coppia. Sempre secondo La Repubblica, tale indiscrezione rischierebbe di avere un peso nella controversia legale che Totti e Ilary si accingono a intraprendere.