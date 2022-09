Ilary Blasi prima di Totti, il retroscena sulle foto hot del suo passato

Nuovi guai per Ilary Blasi . Non bastavano i numerosi rumors riguardanti la separazione da Francesco Totti , per la showgirl ora c'è un nuovo problema da affrontare che arriva dal passato. Il settimanale Di Più Tv ha raggiunto un fotografo che avrebbe fotografato la presentatrice in abiti succinti nei primi anni 2000. "Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno ", si legge.

Gli scatti osè di Ilary Blasi

Il fotografo ha fatto ulteriori rivelazioni, raccontando degli scatti senza veli dell'ormai ex lady Totti fatti in un secondo momento per altri spot: "Quelle vennero dopo. Il produttore di un sito di viaggi aveva bisogno di immagini di ragazze in pose sensuali per pubblicizzare i suoi prodotti. Vide l’album di lei e rimase folgorato, tanto che la volle ingaggiare subito. […] All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta. […] Le venne data la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nudo integrale e volgare".