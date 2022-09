Totti e Ilary, parla la Blasi: "So cose che rovinerebbero 50 famiglie"

Ilary Blasi non è rimasta in silenzio davanti all'attacco frontale dell'ex marito Francesco Totti, arrivato in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui l'accusa principalmente di averlo tradito prima dell'incontro con Noemi Bocchi e di aver addirittura portato via alcuni preziosi orologi da una cassetta di sicurezza. Tramite il suo legale, Alessandro Simeone, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha fatto sapere a Repubblica: "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni".