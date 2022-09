Totti: "Ilary e il suo tradimento scoperto, uno shock. Poi è arrivata Noemi"

ROMA - Francesco Totti ha rilasciato un'intervista ad Aldo Cazzullo de "Il Corriere della Sera" dove parla della separazione da Ilary Blasi raccontando la sua versione dei fatti. La leggenda giallorossa infatti ha svelato il retroscena: "La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire - aggiunge - Dicono che il colpevole della rottura sarei soltanto io, che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli".