"Il matrimonio dovrebbe durare tutta la vita": Totti prima della separazione da Ilary Blasi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad infiammare il gossip nostrano, ancor più dopo le prime dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'ex Capitano della Roma in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove il giallorosso ha svelato che il periodo di crisi con la moglie è iniziato nel 2016 . Un momento che coincide anche con il suo addio al calcio. Da allora quindi il suo rapporto con la showgirl avrebbe cominciato a non andare più nel verso giusto. Nelle scorse ore è però circolato in rete un video del 2019 che invece rappresenterebbe altro.

Le parole di Totti sul matrimonio

Dai social network di Ilary Blasi, i più attenti utenti della rete hanno scovato un video in cui Totti parla alle nozze della sorella della conduttrice. In quella circostanza il prete chiese all'ex Capitano se il matrimonio può durare tutta la vita e per quale motivo. La replica del giocatore è stata: "Spero che possa durare tutta la vita, anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai a fianco è la più importante della tua vita. No?!". Mentre Ilary riprendeva la scena con il suo cellulare, il prete incalzava: "Si, si, bene, così glielo mostri quando litigate".