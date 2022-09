Ilary Blasi e il bacio ad Alfio: la sorpresa sui social

Voglia di tenerezza per Ilary Blasi, che dopo le tante polemiche che l'hanno vista protagonista si mostra sui social dolcissima e affettuosa. La conduttrice ha condiviso su Instagram alcune storie che hanno mandato in visibilio i fan: tutto merito di un tenerissimo bacio. Anzi due. Ilary ha abbracciato Alfio e Donna Paola, i due ormai famosissimi gatti di casa, e li ha sbaciucchiati a favore di telecamera. Qualche settimana fa proprio il piccolo Alfio era stato protagonista di una disavventura. "Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx - aveva scritto sul suo profilo - si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia". Tutto bene quel che finisce bene e il beniamino di casa era stato in breve ritrovato: ora Ilary se lo coccola più che mai.