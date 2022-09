"Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto": lo sfogo di Francesco Facchinetti

La decisione di Francesco Facchinetti

"Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”, ha spiegato su Instagram. Quindi ha aggiunto: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti". Al momento non è dato sapere cosa succederà al programma di Facchinetti, ma quest'ultimo ha sottolineato il fatto di non amare parlare dei fatti altrui.