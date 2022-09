Ilary Blasi ha documentato il suo sabato sera su Instagram. Nessuna uscita mondana per l'ex moglie di Francesco Totti ma una piacevole serata trascorsa con gli amici a casa. Per l'occasione la conduttrice ha ordinato del cibo d'asporto e dopo la gustosa cena la comitiva si è sfidata in una serie di giochi di società. Una serata tranquilla e piacevole per Ilary che, nonostante il momento difficile che sta attraversando, non sembra aver perso la voglia di ridere e giocare.