"Totti e Ilary in crisi da 5 anni, messaggi erotici e video". Ultimi gossip in tv

Il caso della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato al centro della puntata di Domenica In in onda il 18 settembre su Rai Uno. Mara Venier ha intervistato Roberto D'Agostino, il primo a dare la notizia della rottura su Dagospia. Il giornalista ha snocciolato nuovi dettagli della vicenda: "Erano in crisi da almeno cinque anni. Quando ha lasciato il calcio Totti ha vissuto un momento di sconforto mentre la carriera di Ilary è decollata. Quando è uscito fuori il nome di Noemi Ilary ha chiesto spiegazioni a Totti davanti ai figli più grandi. Lui ha negato, giurando sui ragazzi. Avevano deciso di separarsi lo stesso con un comunicato congiunto da rilasciare dopo la fine della scuola dei figli. Poche ore prima sono però uscite le foto di Chi di Totti a casa di Noemi e la Blasi si è molto arrabbiata: ecco il motivo dei due comunicati".