Totti e Ilary, la figlia Chanel provoca: "Mi sono fatto l'amante"

Come mamma Ilary Blasi, anche Chanel Totti è molto attiva sui social network. La figlia del Capitano utilizza principalmente TikTok, dove pubblica video e balletti. L'ultimo sembra una frecciatina a Totti, da qualche mese legato a Noemi Bocchi. Nel filmato la 15enne indossa un top nero a maniche lunghe, un paio di shorts bianchi e un cappellino da baseball. Davanti allo specchio fa sapere: "Non so cosa pubblicare". La scelta della canzone in sottofondo non sembra però del tutto casuale...