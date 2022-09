Totti e Ilary Blasi separazione, niente accordo: si va in Tribunale

Totti e Ilary ai ferri corti

"I rapporti tra Totti e Ilary, civili per non dispiacere ai figli ma già ai minimi termini, sono interrotti. Ostili. Nonostante ciò i due ex coniugi continuano a dividere la maxi-villa dell’Eur, ciascuno barricato nella sua ala. Ogni tanto Ilary fa credere di aver traslocato in albergo, ma poi torna sempre alla base. Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco", fa sapere il quotidiano.