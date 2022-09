Totti e Ilary, guerra per gli alimenti: lei vuole 37mila euro, lui dice no

Novità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera la conduttrice avrebbe chiesto sostanziosi alimenti: 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. L'ex calciatore avrebbe rifiutato la proposta e offerto zero euro all'ex moglie (visto che guadagna molto bene) e 7mila mensili per i ragazzi. Il faticoso negoziato tra i due avvocati si sarebbe così bruscamente interrotto. Pare che per Totti la richiesta di Ilary sia eccessiva visti i suoi introiti dovuti alla conduzione dell'Isola dei Famosi, agli spot pubblicitari in tv e alle sponsorizzazioni su Instagram. Ma la controproposta a zero euro sarebbe stata presa dalla Blasi come un affronto, dato che si ritiene parte lesa della vicenda.