Totti-Blasi, inizia la battaglia legale: la prima udienza per le borsette di Ilary

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tener banco e catalizzare l'attenzione dei media e dei social. Dal Corriere della Sera si apprende che i due ormai ex coniugi si confronteranno in tribunale il 14 ottobre. La querelle giudiziaria non riguarderà però la giudiziale, bensì la ben tristemente nota questione della collezione delle borsette extralusso della conduttrice televisiva, sottratte dal giallorosso dall'armadio della villa dell'Eur. La presentatrice ne rivendica non solo la proprietà ma anche la restituzione.