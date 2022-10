Ilary Blasi a spasso per Roma: il dettaglio clamoroso non sfugge ai social!

Ennesima frecciatina? Chissà. Le ultime storie social di Ilary Blasi sono sempre chiacchieratissime e anche le ultime condivise su Instagram non fanno eccezione. La conduttrice ha trascorso la giornata a spasso per Roma e ha immortalato tutto sul suo profilo: dalla giornata con la piccola Isabel fino alla serata in outfit super sexy, niente è stato tralasciato. Nemmeno i particolari appartemente più innocui o inutili. Tra questi, un dettaglio che ha del clamoroso non è sfuggito all'occhio attento dei social che lo hanno commentato in massa.