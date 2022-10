Totti, parla l'investigatore privato: "Quanti soldi ha speso Ilary e cosa ho scoperto"

Nuove, scottanti, rivelazioni sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A parlare ora è Ezio Denti, l'investigatore privato assunto dalla conduttrice Mediaset per pedinare l'ormai ex marito. L'uomo ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, svelando di aver preso l'incarico lo scorso 22 aprile. Un lavoro durato fino a luglio e costato parecchio alla Blasi. "Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro - ha spiegato Denti - Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e sopratttutto ore e ore di lavoro".

Le altre verità dell'investigatore privato

Il coinvolgimento di un investigatore privato assunto da Ilary Blasi è stato confermato dallo stesso Francesco Totti, che nella famosa intervista al Corriere della Sera ha pure confidato di aver trovato delle "cimici" nella sua auto. Particolare smentito ora da Ezio Denti: "Non è assolutamente possibile. Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all'esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedigrafo. E così è stato per Totti".