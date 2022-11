Totti e Ilary ancora sposati: il motivo è clamoroso

Le borse firmate sono state ritrovate, i Rolex sarebbero stati restituiti. Torna quindi il sereno tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Ci scommette Novella 2000, che racconta alcuni retroscena inediti sulla separazione più chiacchierata del momento. A cominciare dal fatto che questa tanto discussa separazione ancora non ci sarebbe stata. Qualche settimana fa i due protagonisti si sono incontrati all'udienza richiesta dall'avvocato di lei per la restituzione delle borse. "In tribunale pare ci sia stato un momento in cui si è anche riso", fa sapere la rivista di gossip. Ma non è tutto.