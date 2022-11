Totti e Noemi insieme nella nuova casa a Roma Nord, le prime foto

Nuovo scoop di Chi su Francesco Totti e Noemi Bocchi. I paparazzi della nota rivista di gossip hanno beccato la coppia che visita una casa in zona Roma nord . "La prova di quanto il loro legame corra e di quanto questo passaggio sia stato meditato e preparato nel tempo, nonostante Totti dica di frequentare Noemi solo da Capodanno. La coppia, quindi, potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa. E non una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città . Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d'amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione", si legge sulla rivista.

La strategia di Ilary Blasi

Ilary Blasi non ha mai replicato all'intervista-bomba di Totti, non ha mai detto quello che pensava della fine del matrimonio. "Ha provato a mostrarsi ironica, a far vedere di aver reagito, ma solo lei sa quello che sta provando. E immaginiamo che ogni servizio in cui Totti appare felice con la nuova compagna sia un colpo al cuore per lei, anche se non lo ammetterà mai", ha precisato la rivista.