Ilary Blasi su Instagram con Edmondo: tutta la verità sulla loro storia

C'è un nuovo amore nella vita di Ilary Blasi? Pochi giorni fa il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto della conduttrice a cena con l'immobiliarista Edmondo Israilovici . Tanto è bastato a parlare di una nuova liaison per l'ex moglie di Francesco Totti ma la realtà è ben diversa...Con la sua consueta ironia Ilary ha fatto chiarezza su Instagram, postando alcune storie proprio insieme al suo presunto fidanzato.

Ilary Blasi e la verità su Edmondo

"Sulle copertine dei giornali scandalistici con il mio nuovo uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta", ha detto Ilary ridendo. Poi ha chiesto a Israilovici: "Dimmi la verità, adesso rimorchi di più?". E lui: "No, mi hai bruciato". La Blasi ha dunque spiegato: "Ci conosciamo da 15 anni, praticamente mi hai visto crescere... Sei molto più anziano di me". Poi un'altra battuta prima di postare un bel selfie insieme: "Comunque donne, Mondo è single, vi lascio il tag, approfittatene".