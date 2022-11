Rocco Siffredi e la frase sul sesso: "Ecco perché Totti è come me"

"Io e Totti abbiamo una cosa in comune". A parlare è Rocco Siffredi in un'intervista al programma ' Belve ' (in onda il martedì e il mercoledì su Raidue). Tra i vari argomenti affrontati la celebre star del porno ha parlato anche della separazione tra Ilary Blasi e l'ex capitano della Roma , al quale racconta di aver mandato un messaggio .

Il messaggio a Totti

"Lui è un bravo ragazzo - avrebbe spiegato Siffredi in un passaggio dell'intervista anticipato da 'Dagospia' - e gli ho detto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune...mi fermo qui". E quando la conduttrice Francesca Fagnani gli chiede se vuole intendere una dipendenza dal sesso,racconta ancora 'Dagospia', l'attore avrebbe alzato gli occhi al cielo per concludere: "Non aggiungo altro".