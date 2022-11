L'ex avvocato di Totti punge: "Grande Fratello Vip? Lui e Ilary..."

Dopo Belve di Francesca Fagnani Annamaria Bernardini de Pace è stata stuzzicata sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi a Casa Pipol, format trasmesso su Instagram. La donna è stata invitata per discutere dei temi caldi del momento: dalla squalifica di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle alla rottura tra Memo Remigi e la Rai fino alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Alla fine non è mancata una battuta sul Pupone e l'ex moglie...

La frecciata di Annamaria Bernardini de Pace

"Chi manderesti al Grande Fratello Vip: Totti o Ilary?", ha chiesto un opinionista del programma. Dopo aver reagito con una grossa risata, la de Pace ha risposto così: "Tutti e due, insieme!". Annamaria non è più il legale di Totti da qualche settimana: ad oggi sono avvolti nel mistero i motivi di questa scelta. In passato l'avvocato si è occupato di altri divorzi Vip come quello di Albano e Romina e Pippo Baudo e Katia Ricciarelli.