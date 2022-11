Chanel Totti e la polemica sui ritocchini, ecco la sua risposta

Chanel Totti continua a far discutere con i suoi video su Tik Tok. La figlia quindicenne di Francesco e Ilary Blasi ha postato un filmato in cui doppia alcune parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi in merito alla chirurgia estetica. Nel dialogo l'ex gieffina critica aspramente tutti coloro che l'accusano di aver abusato con i ritocchini e di essere quello che più di lontano possa esserci dalla naturalezza.