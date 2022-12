Ilary Blasi e Chiara Ferragni insieme a St.Moritz. C'è un dettaglio che scatena i fan: "Perché l'hanno fatto?"

Vacanza da sogno per Ilary Blasi, che si è concessa dei giorni liberi in Svizzera, a St Moritz. L'ormai ex moglie di Totti è stata insieme al nuovo compagno Bastian e ad altre sue amiche, come Michelle Hunziker. Tra le persone con cui è stata è apparsa anche Chiara Ferragni, probabilmente a causa di un'amica in comune. Tra le due, però, c'è stato un dettaglio che non è sfuggito ai fan.