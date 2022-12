Ilary Blasi, ecco come ha dimenticato Totti. Un'amica svela tutto

Ilary Blasi sarebbe rinata dopo l'incontro con il nuovo fidanzato Bastian. Ad assicurarlo un'amica della conduttrice, che al settimanale Di Più avrebbe dichiarato: "È tornata ad essere felice in amore. Al suo fianco c'è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore". La gola profonda avrebbe inoltre rivelato: "Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto".

Secondo questa persona vicina a Ilary Blasi, la presentatrice dell'Isola dei Famosi sarebbe "rimasta un po' perplessa dal modo in cui Totti ha gestito la sua nuova relazione con Noemi, si aspettava più discrizione . Un atteggiamento disinvolto che ha colpito molto Ilary, tanto da convincerla ad uscire allo scoperto anche lei con il suo nuovo compagno". Pare che l'incontro con Bastian sia avvenuto un mese e mezzo fa, grazie ad amici in comune (tra cui Michelle Hunziker ) legati al mondo del fitness, ambito lavorativo dell'imprenditore tedesco e grande passione dell'ex Letterina di Passaparola.

Una relazione a distanza tra Ilary e Bastian

Dunque, grazie a Bastian Ilary Blasi sarebbe tornata a ridere. E la 41enne sarebbe pronta ad impegnarsi in questo nuovo rapporto, "a sfruttare ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte) e sta già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti".