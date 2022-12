Totti vola a Doha per il Mondiale, ma non c'è Noemi: ecco il motivo

Francesco Totti è volato ieri, lunedì 12 dicembre, in Qatar per assistere, con altre leggende del calcio, a semifinali e finale del Mondiale. Totti alloggia in un hotel cinque stelle e con lui non c'è, almeno per ora, la fidanzata Noemi Bocchi. Il motivo? Noemi era impegnata a Roma con i figli avuti da un precedente matrimonio mentre Totti, a Doha, sarà impegnato con altri ex calciatori, quasi tutti senza compagne.