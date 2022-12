Totti, l'ex marito di Noemi Bocchi fa nuove scioccanti rivelazioni

Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, è tornato a parlare della sua lunga storia d'amore con l'attuale compagna di Francesco Totti. "È una donna che ti prende. È una bella donna, quando vai in giro con lei suscita un certo effetto: è sempre curata, molto ben vestita, attenta al dettaglio estetico", ha raccontato l'imprenditore nella seconda parte della lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Caucci ha conosciuto Noemi a Tivoli nel 2008: l'anno successivo è nata la prima figlia Sofia. Tre anni dopo è arrivato il secondogenito Tommaso. "Abbiamo vissuto anni stupendi nei quali eravamo io, Noemi e i nostri figli. Viaggiavamo per il mondo grazie al mio lavoro, siamo stati ovunque, ci siamo divertiti, avevamo tanti amici in ogni continente, dall'Europa all'America", ha aggiunto.

"Noemi Bocchi non è laureata e non lavora" Stando a quanto rivelato da Mario Caucci, Noemi Bocchi avrebbe intrapreso più volte il percorso universitario senza però portarlo mai a termine. "Stava studiando e doveva portare a termine l'università. Quando è nata Sofia, ha dovuto interrompere. Poi mi ha detto: "Vorrei continuare a studiare" e io: "Nessun problema". Dopo che è nato Tommaso mi ha detto: "Vorrei riprendere di nuovo". E io l'ho iscritta per la terza volta, pagando anche gli anni in cui non aveva frequentato. Leggo sui giornali che si è laureata in Economia e sarei contento, vorrebbe dire che tutto quello che ho investito è servito, mi farebbe piacere sapere che si è laureata ma non mi risulta".

La fine del matrimonio di Noemi Bocchi La fine del rapporto tra Noemi Bocchi e Mario Caucci sarebbe arrivata tra il 2016 e il 2017. "Mia moglie ha iniziato a essere insofferente perché abitavamo a Tivoli - ha ricordato l'uomo - Rappresento la terza generazione di una famiglia importante, che ha basato la propria storia sul lavoro e sulla creazione in questo territorio di aziende importanti che danno la possibilità a tante famiglie di vivere. Ma tutta questa notorietà crea anche una strettoria: a Tivoli non ti puoi permettere di avere atteggiamenti e una vita sopra le righe. In una piccola comunità tutti sanno chi sei, dove vai, cosa fai, è una realtà che ti tiene stretto. Lei voleva andare a vivere a Roma, diceva che lì avremmo potuto muoverci con maggiore libertà. Soltanto dopo capiì il vero motivo per cui voleva andare a vivere a Roma".

La depressione di Mario Caucci Cinque anni fa Mario Caucci ha dovuto fare i conti con la perdita della madre, un pilastro importante della sua vita, e con la fine della storia con Noemi Bocchi. "Rientro a casa e mia moglie mi dice “Ti devo parlare. Sai che le cose tra noi non vanno bene, ci stiamo provando ma è dura, è molto difficile. Ti consiglio, quindi, visto che viaggi molto, se devi stare fuori 3 giorni stai fuori 10 giorni, se 5 stai fuori 15, allentiamo la relazione e vediamo come va. E lì mi cade il secondo pilastro. Avevo bisogno dell’amore di una moglie, dei figli, di rientrare in un nido dove sentirmi protetto. Il 7 novembre prendo le mie cose e torno a Tivoli e cado in depressione. Resto sdraiato su un divano per tre mesi, in una casa che era stata spogliata di tutto perché l’arredo era stato portato a Roma. Avevo un’azienda a Verona che gestivo personalmente, non rispondevo al telefono, l’azienda fallì. Così venne giù il terzo pilastro della mia vita. Non sapevo cosa fare".