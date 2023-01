Totti e Noemi tra Miami e Caraibi, ma Ilary che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Ilary Blasi? Mentre Francesco Totti e la nuova compagna, Noemi Bocchi, sono con i figli a Miami (resteranno un paio di giorni, poi si sposteranno ai Caraibi), la conduttrice tv ha scelto di non pubblicare quasi niente della vacanza con il nuovo compagno Bastian. I due sono in vacanza in Thailandia, torneranno la prossima settimana, ma per il momento hanno scelto di non pubblicare nulla. Dopo le foto del primo giorno a Bangkok, Ilary ha scelto il silenzio social.