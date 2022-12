Ilary Blasi, primo Natale senza Totti: ecco come lo ha passato

Primo Natale senza Francesco Totti per Ilary Blasi. La presentatrice ha scelto di trascorrere le festività con la sua famiglia d'origine: i genitori, le sorelle Silvia e Melory, i cognati e i nipoti. Su Instagram la Blasi ha condiviso una carrellata di brevi fimati che la ritraggono prima davanti all'albero di Natale, poi come parte di una grande tavolata debitamente allestita. In serata un breve momento davanti al tavolo verde da gioco: "Le tradizioni", ha scritto Ilary. Del nuovo fidanzato Bastian Muller non c'è traccia. Molto probabilmente la 41enne ha deciso di non presentarlo ancora ai suoi parenti.