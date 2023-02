Ilary e Bastian romantici, il dubbio dei fan: ma lei è nuda?

Ancora una vacanza per Ilary Blasi e Bastian Muller. Una vacanza a Monaco di Baviera che è diventata velocemente bollente dopo l'ultimo scatto postato su Instagram dalla conduttrice Mediaset. Nell'immagine, scattata dall'alto e in bianco e nero, si vede l'ex moglie di Totti in braccio al nuovo compagno. A quanto pare indossa solo un maglione: le gambe sono nude e ai piedi ha degli stivaletti.