Totti e Noemi innamorati a Venezia: cosa hanno fatto e dove sono stati

Weekend d'amore a Venezia per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha deciso di festeggiare San Valentino in grande stile tra canali, maschere e tanti momenti di romanticismo. Come fa sapere il settimanale Chi, Totti e Noemi sono arrivati in treno il 14 febbraio, poco prima di pranzo. I due hanno alloggiato all'Hotel St. Regis, albergo di lusso a cinque stelle situato su Canal Grande. Hanno poi pranzato da Do Forni, storica trattoria nel centro della città lagunare. Usciti dal ristorante hanno attraversato piazza San Marco a piedi, confondendosi tra le maschere del Carnevale e passeggiando abbracciati.