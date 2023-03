Totti e Blasi, niente accordo di divorzio: cosa succede ora

Niente accordo di divorzio tra Totti e Blasi. Tempo scaduto, le infinite trattative iniziate ad agosto si sono concluse con un nulla di fatto. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera anche gli avvocati delle rispettive parti avrebbero smesso di parlarsi, perché non ci sarebbero più margini per trovare un accordo. Intanto si avvicina la data della prima udienza per la giudiziale, fissata il 14 marzo. I due si presenteranno davanti al giudice, che farà un tentativo di conciliazione, come da prassi, ma probabilmente non andrà a buon fine se tutto rimarrà così.