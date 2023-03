Totti e Noemi a Madonna di Campiglio: Chanel lascia tutti senza parole

Relax in montagna per Francesco Totti e Noemi Bocchi . Dopo la fuga romantica a Venezia per festeggiare il primo San Valentino insieme, la coppia si è spostata a Madonna di Campiglio per trascorrere qualche giorno sulla neve insieme ai figli. Con Totti e Noemi ci sono infatti anche Chanel e Isabel, le figlie che l'ex calciatore ha avuto dall'ex moglie Ilary Blasi, e Sofia e Tommaso, i bambini nati dal matrimonio tra la Bocchi e l'imprenditore Mario Caucci.

Chanel sulla neve con Totti e Noemi

La vacanza in Trentino è documentata sui social network da Chanel Totti, sempre più attiva tra Instagram e TikTok. La figlia di Ilary Blasi ha condiviso selfie allo specchio, foto di panorami innevati, piste da sci completamente bianche e momenti di relax in piscina. Tra tute griffate e cappello furry la 15enne non passa inosservata e anche ad alta quota lascia il segno con i suoi look glamour. Chanel ha instaurato un buon legame con Noemi Bocchi, così come sua sorella minore Isabel.