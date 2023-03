Totti e Ilary, dal rinvio del divorzio alle vacanze: i dettagli e le novità

Lui è appena rientrato da Dubai dove, con Noemi, ha partecipato a un torneo di padel insieme ad altre leggende del calcio . Lei, invece, non si è mai mossa da Roma: è stata raggiunta dal fidanzato Bastian e ha festeggiato i sette anni della figlia, Isabel, e il compleanno del nuovo compagno. Adesso, però, per Francesco Totti e Ilary Blasi si aprono giornate importanti . Domani è fissata la prima udienza del divorzio, una separazione giudiziale, non consensuale, che si annuncia come una battaglia durissima. C'è la possibilità, concreta, che il giudice disponga il rinvio su richiesta di uno dei due: nessun ripensamento, solo motivi "tecnici". Nelle prossime ore si avrà la certezza: rinvio o, invece, inizio delle ostilità .

Totti, Ilary e il divorzio: cosa sappiamo

Nonostante abbiano provato più volte a trovare un accordo, da settimane i legali dell'ex coppia più amata d'Italia si sono arresi. Il campo di batteglia non riguarda in realtà i figli: vanno sì regolamentate vacanze e impegni vari, soprattutto per quanto riguarda la piccola Isabel, ma la base di un affidamento congiunto c'è. Soprattutto perché Cristian compie 18 anni a novembre, Chanel 16 a maggio e ai due maggiori sarà data la libertà che già hanno. Possono stare senza problemi con mamma o papà perché mamma e papà per loro stravedono e, almeno in questo, hanno terreno comune. Lo scontro riguarda tutto il resto, dal patrimonio alla casa dell'Eur alle altre proprietà comuni. Non sarà semplice trovare un accordo, non è scontato. Ecco perché le prossime settimane si annunciano, per tutti, molto dure.