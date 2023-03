Ilary Blasi si prepara alla prima Isola dei Famosi dopo Totti: cos'ha fatto nel backstage

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Al timone, ancora una volta, Ilary Blasi, che si appresta a tornare sul piccolo schermo ad un anno dalla separazione da Francesco Totti. Per mesi e mesi la conduttrice è stata lontana dalla televisione e non ha mai rilasciato interviste riguardo gli importanti cambiamenti della sua vita privata. Nelle ultime storie Instagram Ilary ha condiviso alcune foto del backstage dell'Isola.