Isola dei Famosi 2023: i nomi dei primi 17 concorrenti e l'inviato ufficiale

Quasi tutto pronto per il ritorno dell'Isola dei Famosi. Il reality show ripartirà su Canale 5 il prossimo 17 aprile e sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi (che torna in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti). Opinionisti in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. L'inviato, come anticipa Tv Blog, sarà di nuovo Alvin. Nessun litigio con la conduttrice, come insinuato negli ultimi giorni da alcune malelingue. Sempre il portale di televisione ha svelato chi saranno i nomi dei primi concorrenti, pronti a mettersi in gioco in Honduras.