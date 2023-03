Ilary Blasi torna in tv con l'Isola dei Famosi: "Arrangiatevi!"

Tutto pronto per l'Isola dei Famosi 2023. Mediaset ha diffuso - durante la semifinale del Grande Fratello Vip - il primo promo della nuova edizione del reality show con Ilary Blasi, ancora una volta alla guida del programma. Nel filmato l'ex moglie di Totti si rivolge direttamente e ironicamente ai nuovi concorrenti che stanno per sbarcare in Honduras: "Amati naufraghi, per cominciare, la cosa più importante che vi servirà sarà naturalmente il fuoco. Prendete della paglia, due pietre ed iniziate a sfregarle come sto facendo io. Passiamo oltre. Prendete una ciotola. Versate del riso. Per me vi conviene cercare dell’altro. Il cocco c’è: un colpo secco e deciso proprio così… Va beh… basta! Cari naufraghi, arrangiatevi. Io vi seguirò da qui”. Ilary si appresta dunque a tornare in tv ad un anno dalla chiacchierata rottura dal marito.