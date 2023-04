Ilary Blasi non vuole il mantenimento, Totti pronto a cedere sulla villa all'Eur

Novità sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nell'udienza segreta che si è tenuta qualche giorno fa a Roma gli ex coniugi non hanno raggiunto un accordo definitivo. Pare però che la conduttrice Mediaset abbia deciso di non chiedere l'assegno di mantenimento all'ex marito: sembra che attualmente l'ex Letterina di Passaparola, tra tv, social network e pubblicità, guadagni più del Capitano. Totti e Ilary hanno chiesto al giudice l’affidamento congiunto dei figli per stabilire insieme le decisioni più importanti riguardanti la loro vita. Anche se la questione riguarda principalmente le figlie Chanel e Isabel, dato che il primogenito Cristian raggiungerà la maggiore età il prossimo novembre.