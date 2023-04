Ilary Blasi furiosa: "Mai chiesti 15mila euro a Totti"

Ilary Blasi, a Milano, in questi giorni per l'Isola dei Famosi, ha deciso di replicare alle voci secondo le quali avrebbe chiesto 15mila euro di mantenimento a Francesco Totti per i figli. La conduttrice Mediaset, attesa nei prossimi giorni a "Verissimo" per presentare il suo nuovo programma, non ha mai parlato in prima persona della separazione, lo ha fatto sempre attraverso i legali. E lo stesso ha fatto oggi, a Repubblica: "Totti non mi ha mai offerto 15 mila euro al mese per i nostri tre figli". Ilary parla attraverso i suoi avvocati, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi: "In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine".