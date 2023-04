Ilary Blasi, Pasqua a Napoli con Bastian e i figli. Fan ironici: "Sei da Spalletti?" FOTO

Pasqua da turista a Napoli per Ilary Blasi. In attesa di iniziare, la settimana prossima, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, la conduttrice Mediaset è partita stamattina da Termini per la città partenopea. Con lei alcuni amici, il compagno Bastian e i figli. Ilary e i ragazzi hanno fatto un giro per i quartieri spagnoli, partendo da via Toledo, sono andati al murale di Maradona e poi sono passati anche da Di Virgilio, il re dei presepi napoletani. Non senza ironia, Ilary si è messa in posa vicino a un corno gigante.