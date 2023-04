Totti e Ilary, tutta la verità sul divorzio: cifre, affidamenti e vacanze

In merito al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata la prima decisione del giudice. Una decisione che accoglie le ultime proposte economiche di Totti, che aveva offerto 12mila euro al mese per i tre figli. La conduttrice aveva chiesto il doppio per i ragazzi, ma il giudice ha deciso che Francesco, per i tre figli, dovrà dare 12.500 euro al mese. Le spese scolastiche vanno divise, non in parti uguali: 70% Totti, 30% Ilary. La casa: resta a lei come previsto fino alla maggiore età di Isabel, tanto che Totti se ne è andato da gennaio e non ha più neppure le chiavi perché sono state cambiate le serrature. Le spese ordinarie, però, non sono più a carico di Totti, ma vanno divise equamente tra gli ex coniugi: 50% Blasi, 50% l'ex capitano della Roma.