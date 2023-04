Il profilo TikTok di Chanel Totti è stato bloccato: ecco cosa è successo

Problemi social per Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary Blasi. Il profilo TikTok della 16enne è stato bloccato. Il motivo? A quanto pare qualcuno ha segnalato i video della ragazzina, diventata molto social dopo la separazione dei suoi genitori (al contrario del fratello maggiore Cristian che compirà 18 anni a novembre ed è decisamente più riservato). In realtà fino ad oggi Chanel non ha mai postato filmati strani o volgari ma si è sempre limitata a condividere balletti e canzoni (in alcuni appare insieme alla sorella minore Isabel, 7 anni , e al suo celebre papà).

Perché il profilo TikTok di Chanel Totti è stato bloccato

"Qualcuno mi può aiutare a riprendere l'account TikTok?", ha chiesto Chanel Totti su Instagram prima di aprire un altro account su TikTok che ha totalizzato in pochissimo tempo più di 3mila follower. Niente in confronto al numero raggiunto sul profilo principale ma per il momento la ragazzina dovrà arrangiarsi in questo modo. Chi ha segnalato il profilo di Chanel? Non è escluso, però, un semplice errore della piattaforma che potrebbe presto tornare alla normalità.