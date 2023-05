Ilary e la sorella furiosa: "Longarina? Totti rispetti gli accordi"

Longarina, la sorella di Ilary Blasi contro Totti

Silvia Blasi ha risposto con un decreto ingiuntivo per 50mila euro. La famiglia della presentatrice ha messo in mora la Totti Soccer School dell’ex fantasista della Roma, che non avrebbe saldato alcuni debiti. Ma soprattutto, come scrive l'edizione romana de La Repubblica, la sorella maggiore di Ilary non vuole lasciare la Longarina il 30 giugno perché a suo dire ci sarebbe un accordo con l’ex attaccante che lui non avrebbe mantenuto. A quanto pare Silvia Blasi si sentirebbe tradita dall’ex cognato. Perché la sua versione è che ha preso in mano il centro e lo ha riportato in pareggio dopo la gestione del fratello di Totti, Riccardo. E a chiederglielo sarebbe stato lo stesso Francesco. Per questo non sembra pronta né a mollare né a farsi cacciare.