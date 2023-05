Totti sfratta la famiglia di Ilary Blasi e si riprende la Longarina

Francesco Totti riavrà a breve il possesso esclusivo del centro sportivo della Longarina, gestito ormai da anni – e non più con il suo consenso - dalla famiglia di Ilary Blasi. La conduttrice de L'Isola dei Famosi non aveva intenzione di mollarlo e dopo la separazione e la questione dei Rolex spariti si è così aperto un terzo contenzioso tra i due ex coniugi. Come riporta Il Corriere della Sera, l’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno. Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo (che si trova in via di Castel Fusano, a Roma Sud, e comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel) per intimare alla società Asd Longarina – che fa capo a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary – di abbandonare la struttura con effetto immediato e di restituire il bene al legittimo proprietario.