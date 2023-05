Totti, continua la saga dei Rolex: beccato il regalo speciale per Chanel

Il Rolex di Chanel Totti: modello e costo

Chanel Totti è stata pizzicata dai paparazzi di Chi in vacanza a Lugano mentre sfoggiava un vistoso Rolex Daytona. Il suo valore? Circa 15mila euro. La rivista precisa: "Il Rolex della ragazza, a riprova del fatto che anche a una donna si può regalare un cronografo da uomo (a proposito della nota disfida Rolex-borse)". Una chiara frecciatina a Totti visto che Ilary sostiene di aver preso quegli orologi perché le sono stati regalati dall'ex marito sebbene siano modelli da uomo. Al momento non è chiaro se pure quello indossato da Chanel in Svizzera faccia parte della collezione di Francesco...

Totti e Ilary e la guerra dei Rolex: ultime news

Com'è finita la faccenda dei Rolex tra Totti e Ilary? La diatriba è ancora in corso: se le borse della conduttrice (rubate dall'ex attaccante per vendetta) sono state ritrovate nella villa all’Eur, lo stesso non è successo per gli orologi da polso che la Blasi ha prelevato dalla banca sostenendo essere regali di Francesco. Quest'ultimo li rivuole indietro e il giudice dovrà fissare la prossima udienza per sentire eventuali testimoni.