"Totti e i messaggi con la naufraga de L'Isola dei Famosi", il piccante gossip

Francesco Totti ancora protagonista del gossip dopo la separazione da Ilary Blasi . Stando ad un pettegolezzo riportato da The Pipol, l'ex capitano della Roma avrebbe scambiato più di qualche messaggio con una naufraga dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi, programma in onda su Canale 5 e condotto dall'ex moglie. Uno scambio che sarebbe avvenuto prima che decidesse di chiudere con la bionda conduttrice per vivere la sua love story con Noemi Bocchi.

Totti e i presunti messaggi con la naufraga de L'Isola dei Famosi 2023

"Prima che Francesco Totti decidesse di chiudere la storia con la sua ex moglie Ilary Blasi per ripartire con Noemi Bocchi; sembra che l’ex calciatore abbia scambiato più di un messaggio con una bellissima naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi. Chi sarà? (No, non è Helena)", si legge su The Pipol. Non è la prima volta che il nome di Totti finisce al centro di un reality show: lo scorso inverno ha fatto chiacchierare parecchio una chat con Antonella Fiordelisi del Grande Fratello Vip.