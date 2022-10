Antonella Fiordelisi: "Totti mi ha scritto". La confessione choc al Gf Vip

ROMA - "Francesco Totti mi ha chiamato". Una 'bomba' la frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7 durante un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Parole che l'ex spadista, ora influencer, ha detto dopo aver spiegato alla coppia che potrebbe fare un figlio e chiamarlo Francesco, il nome dell'ex capitano della Roma fresco di separazione dall'ormai ex moglie Ilary Blasi e impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi .

Un 'assist' per i social

La rivelazione ha fatto calare il gelo in quell'angolo di casa e la Fioredelisi, accortasi della 'gaffe', ha poi provato a correre ai ripari chiudendo il discorso con un imbarazzato "non è vero". Ma il sasso ormai era lanciato e la reazione del popolo dei social, com'era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli di chi ricorda come alla concorrente del Gf Vp in passato siano stati attribuiti dei flirt con Higuain e Zaniolo. Ma se allora la Fioredelisi smentì, stavolta è stata proprio lei a servire l'assist agli appassionati di gossip...