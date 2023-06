Ilary chiude i campi: la famiglia Totti prende una clamorosa decisione

Il comunicato della Totti Soccer School

Il presidente Riccardo Totti, in nome e per conto della famiglia Totti e della Totti Soccer School, intende precisare quanto segue: “Contrariamente a quanto si legge, in maniera inesatta, non solo il progetto Totti Soccer non si arresta ma rilancia con forza e fermezza la sua presenza nel territorio ed accanto a famiglie e ragazzi. Le note vicissitudini che, nostro malgrado, ci hanno visto protagonisti non hanno scalfito l’impegno quotidiano e costante di dirigenza, staff ed allenatori. Le faccende burocratiche saranno risolte nelle sedi opportune, per noi era primario comunicare che dalla prossima settimana, su un campo che verrà nei dettagli comunicato a breve, ripartirà la nostra attività di scuola calcio ed agonistica. È questo il nostro modo di dar seguito con i fatti alle troppe sconvenienti illazioni fatte in questi giorni, è la conferma di come tutti i progetti e sinergie passate e future, ivi compresa quelli sull’agonistica, non solo rimangono in essere ma sono fortemente rilanciati dalla dirigenza. A breve entreremo nel dettaglio e la prossima settimana ogni gruppo avrà indicazioni e calendario nello specifico. Nonostante sentiamo di non aver responsabilità alcuna per quanto perpetrato ai danni di ragazzi e famiglie, sentiamo di porgere delle scuse e di abbracciare tutta la nostra grande famiglia convinti di un futuro che per noi è già oggi".