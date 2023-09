Totti e Ilary al Tre Fontane: il retroscena sulla storia pubblicata sui social

Francesco Totti e Iary Blasi si sono ignorati di persona, ma non sui social. Allo stadio Tre Fontane si sono presentati entrambi per tifare il figlio Cristian, durante il match tra Roma e Frosinone Primavera. Un incontro che ha inevitabilmete ha catalizzato l'attenzione di tutti, seppur i due non solo sono rimasti molto distanti, sedendosi in zone diverse della tribuna riservata ai parenti dei giocatori, ma non si sono nemmeno salutati da lontano.