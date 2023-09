Cristian Totti apre un negozio: l'aiuto della sorella Chanel

Cristian Totti ha deciso di aprire un negozio di abbigliamento. Non solo calcio, quindi, nella vita del primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, che il prossimo novembre raggiungerà la maggior età. Attualmente il ragazzo gioca come attaccante nella Primavera del Frosinone ma sembra determinato ad impegnarsi anche in altri settori, sempre supportato dai suoi genitori ai quali è molto legato.