Cristian Totti saluta la Roma: il messaggio d'addio è da brividi

È entrato a Trigoria quando era solo un neonato, anzi quando era ancora nella pancia di mamma Ilary , e ora ne esce da uomo. Cristian Totti dice addio alla Roma, dopo una vita passata tra i campi del Fulvio Bernardini e con indosso i colori giallorossi. Non c'è lieto fine, al momento, per i Totti ora che anche il primogenito di Francesco lascia il club: è davvero la fine di un'era nella Capitale perché per la prima volta dal 1989 nella Roma non giocherà almeno un Totti . Cristian ufficializza così il suo passaggio al Frosinone , tra le fila della Primavera allenata dall'ex laziale Angelo Gregucci , sul suo profilo Instagram, pubblicando una lunga ed emozionante lettera.

Cristian Totti saluta la Roma: il post social

"Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della Roma, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi.

Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d'incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda. Vi ringrazio per essere stati dei grandi professionisti. Mi avete ispirato a diventare una persona migliore e se oggi ho potuto cogliere questa opportunità è grazie a quello che ho potuto imparare lavorando accanto a voi, in questa splendida famiglia.

Per sempre nel cuore…", queste le emozionanti parole di addio di Cristian per la sua Roma.